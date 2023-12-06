"Уже долго пытались убить": Царёв впервые рассказал о прятках Ильи Кивы от украинского "хвоста"

Погибший Илья Кива знал, что является целью для украинских спецслужб, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с Лайфом. Он уверен, что за расправой над беглым экс-нардепом стоят сотрудники СБУ.

"Кива знал, что он цель для украинских спецслужб, он предпринимал определённые меры, чтобы защититься. Переехал из Москвы, он жил в Москве и был там слишком уязвим, уехал в Одинцовский район. И видите — не сберёг себя", — рассказал собеседник Лайфа.