"Уже долго пытались убить": Царёв впервые рассказал о прятках Ильи Кивы от украинского "хвоста"
Олег Царёв: Экс-нардеп Илья Кива знал, что он цель для украинских спецслужб
Илья Кива. Обложка © ТАСС / Анна Марченко
Погибший Илья Кива знал, что является целью для украинских спецслужб, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с Лайфом. Он уверен, что за расправой над беглым экс-нардепом стоят сотрудники СБУ.
"Кива знал, что он цель для украинских спецслужб, он предпринимал определённые меры, чтобы защититься. Переехал из Москвы, он жил в Москве и был там слишком уязвим, уехал в Одинцовский район. И видите — не сберёг себя", — рассказал собеседник Лайфа.
По мнению Царёва, не факт, что его бывший коллега во время нападения был без охраны. Он отметил, что Киву пытались убить уже достаточно давно, просто сейчас удалось это сделать.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, 30 января 2022 года он покинул Украину, перебравшись в Аликанте, а оттуда — в Москву. Подмосковный главк СКР возбудил уголовное дело в связи с убийством Ильи Кивы и раскрыл основную версию следствия. Тем временем журналисты узнали, в каком состоянии нашли тело.