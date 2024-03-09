В Мариуполе были обнаружены документы Службы безопасности Украины (СБУ), которые свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы прописывали своих офицеров в местном приюте для бомжей. Как рассказали РИА "Новости" источники в силовых структурах, это было сделано в целях конспирации.

"Для регистрации места жительства сотрудников в целях конспирации СБУ ещё в период, когда Мариуполь был под киевским контролем, использовала приют для бомжей. А именно речь о социальной службе Мариупольский городской центр граждан без определённого места жительства по адресу: Мариуполь, Банный переулок, 5", — рассказал собеседник информагентства.

Журналисты сообщили, что более десяти офицеров украинских спецслужб были зарегистрированы по этому адресу в период с 2019 по 2020 год. Некоторые местные СМИ также рассказывали, что это заведение было переоборудовано в приют из медицинского вытрезвителя.

По данным РИА "Новости", там прописывали оперативников в званиях от лейтенанта до капитана. Помимо того, источники, предоставившие журналистам фотографии украинских силовиков, предположили, что некоторые из зарегистрированных в приюте для бездомных офицеров СБУ уже могли дослужиться до звания полковника.