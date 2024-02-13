В ДНР обнаружен тайник с оружием и секретными материалами СБУ

В Мариуполе обнаружен схрон с оружием и секретной документацией украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

"УФСБ России по ДНР в г. Мариуполе обнаружен заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ", — заявили в управлении.

По информации ведомства, найдены гранатомёт РПГ-7, пулемёт ПКМ и автомат АК-74. Документы отправлены на изучение, сейчас проводятся проверочные мероприятия.