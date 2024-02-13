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13 февраля, 05:03

В ДНР обнаружен тайник с оружием и секретными материалами СБУ

УФСБ по ДНР: В Мариуполе найдены секретная документация СБУ и схрон с оружием

В Мариуполе обнаружен схрон с оружием и секретной документацией украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

"УФСБ России по ДНР в г. Мариуполе обнаружен заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ", — заявили в управлении.

По информации ведомства, найдены гранатомёт РПГ-7, пулемёт ПКМ и автомат АК-74. Документы отправлены на изучение, сейчас проводятся проверочные мероприятия.

Агента СБУ с позывным Мангуст задержали в Белоруссии с арсеналом оружия
Агента СБУ с позывным Мангуст задержали в Белоруссии с арсеналом оружия

Ранее в Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка. Романа Назарова собирались подорвать в автомобиле, но чиновник сам заметил подозреваемого и помог его задержать.

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ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Лариса Сафронова
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