Агента СБУ с позывным Мангуст задержали в Белоруссии с арсеналом оружия

КГБ Белоруссии задержал мужчину, завербованного Службой безопасности Украины для переправки в республику оружия и взрывчатки. По словам арестованного агента Вячеслава Бородия с позывным Мангуст, арсенал планировалось задействовать для подрыва нефтяных объектов и ликвидации высокопоставленных персон. Об этом сообщил телеканал "Беларусь-1".

На допросе пособник киевского режима рассказал, что стал служить Незалежной после подставы от знакомого контрабандиста и последующего ареста. Дальнейший выход из украинского СИЗО было предложено "отработать", а так как Бородий был охотником и жил на границе, он хорошо знал местные леса и мог делать схроны. Перед этим Мангуста научили азам стрелкового и сапёрного дела.

Суммарно за проделанную работу агент СБУ получил три тысячи долларов. Он переправлял в Белоруссию снайперские винтовки, гранаты, беспилотники и другую продукцию военного назначения. Часто работал с сообщником Сергеем Невмержицким.

"Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов", — рассказал телеканалу замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.