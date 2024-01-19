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19 января, 00:10

Агента СБУ с позывным Мангуст задержали в Белоруссии с арсеналом оружия

КГБ Белоруссии задержал мужчину, завербованного Службой безопасности Украины для переправки в республику оружия и взрывчатки. По словам арестованного агента Вячеслава Бородия с позывным Мангуст, арсенал планировалось задействовать для подрыва нефтяных объектов и ликвидации высокопоставленных персон. Об этом сообщил телеканал "Беларусь-1".

На допросе пособник киевского режима рассказал, что стал служить Незалежной после подставы от знакомого контрабандиста и последующего ареста. Дальнейший выход из украинского СИЗО было предложено "отработать", а так как Бородий был охотником и жил на границе, он хорошо знал местные леса и мог делать схроны. Перед этим Мангуста научили азам стрелкового и сапёрного дела.

Суммарно за проделанную работу агент СБУ получил три тысячи долларов. Он переправлял в Белоруссию снайперские винтовки, гранаты, беспилотники и другую продукцию военного назначения. Часто работал с сообщником Сергеем Невмержицким.

"Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов", — рассказал телеканалу замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

В ЛНР задержаны два агента СБУ
В ЛНР задержаны два агента СБУ

А несколькими днями ранее в Кургане вынесли приговор местному студенту, который работал на украинские спецслужбы. 20-летнего парня приговорили к пяти годам колонии.

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"Беларусь 1"

Илья Пушкарев
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