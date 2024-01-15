В Кургане вынесли приговор студенту – агенту СБУ

В Курганской области студента приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УФСБ России по региону.

"Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что студент получал инструкции от украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры. Кроме того, молодой человек собирался распространять в Интернете проукраинские пропагандистские материалы, а также собирать и передавать своим кураторам данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

Вердикт суда предполагает ограничение свободы в течение года после отбывания срока заключения.