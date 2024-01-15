В Кургане вынесли приговор студенту – агенту СБУ
В Кургане студента приговорили к пяти годам колонии за работу на спецслужбы Украины
В Курганской области студента приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УФСБ России по региону.
"Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", — пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что студент получал инструкции от украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры. Кроме того, молодой человек собирался распространять в Интернете проукраинские пропагандистские материалы, а также собирать и передавать своим кураторам данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.
Вердикт суда предполагает ограничение свободы в течение года после отбывания срока заключения.
А ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. Силовики выяснили, что он причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.
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