Названы три неопровержимых доказательства причастности Киева к теракту в "Крокусе"

Несмотря на попытки киевского режима отвести от себя подозрения, очевидно, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят украинские власти, считает политолог Владимир Шаповалов. По его словам, произошедшее идеально вписывается в картину прошлых преступлений Незалежной на территории России.

Эксперт перечислил три доказательства, подтверждающие это предположение. Во-первых, расстрелявшие безоружных посетителей концертного зала боевики хотели скрыться от наказания на Украине. Во-вторых, киевский режим и ранее устраивал в РФ теракты, пытаясь убить известных личностей. Завершают "натюрморт" нередкие удары ВСУ по гражданским объектам.

"Те действия, которые мы наблюдаем, и та трагедия, которая произошла, они полностью вписываются в эту картину", — рассказал Шаповалов URA.ru.