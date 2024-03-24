Названы три неопровержимых доказательства причастности Киева к теракту в "Крокусе"
Шаповалов: Стрельба в "Крокусе" вписывается в картину прошлых преступлений Киева
Несмотря на попытки киевского режима отвести от себя подозрения, очевидно, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят украинские власти, считает политолог Владимир Шаповалов. По его словам, произошедшее идеально вписывается в картину прошлых преступлений Незалежной на территории России.
Эксперт перечислил три доказательства, подтверждающие это предположение. Во-первых, расстрелявшие безоружных посетителей концертного зала боевики хотели скрыться от наказания на Украине. Во-вторых, киевский режим и ранее устраивал в РФ теракты, пытаясь убить известных личностей. Завершают "натюрморт" нередкие удары ВСУ по гражданским объектам.
"Те действия, которые мы наблюдаем, и та трагедия, которая произошла, они полностью вписываются в эту картину", — рассказал Шаповалов URA.ru.
В завершение политолог порассуждал, зачем Украина берётся устраивать массовый расстрел ни в чём не повинных россиян. Всё это делается лишь из-за поражения ВСУ на фронте, уверен эксперт.
Ранее представитель ГУР Украины Андрей Черняк заявил о том, что Киев якобы не имеет отношения к кровавой расправе в Подмосковье. А вот в ФСБ РФ озвучили иную информацию, согласно которой боевики направлялись в Незалежную для встречи с кураторами. Владимир Зеленский же и вовсе обвинил в произошедшем саму Россию, чем возмутил представителя МИД РФ Марию Захарову, пристыдившую его за неспособность договориться с США о единстве позиции.
Life.ru