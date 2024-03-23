В ГУР Минобороны Украины отрицают причастность к теракту в "Крокусе"
Украина непричастна к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", где погибли десятки людей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной Андрей Черняк.
"Украина непричастна к этому теракту", — сказал Черняк в комментарии агентству "РБК-Украина".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к произошедшему в "Крокусе". Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчёркивал, что, если будет установлена связь террористов с киевским режимом, то будут уничтожены все виновные, включая официальных лиц государства.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и большое количество медиков. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Life.ru