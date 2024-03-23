В ГУР Минобороны Украины отрицают причастность к теракту в "Крокусе"

Украина непричастна к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", где погибли десятки людей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной Андрей Черняк.

"Украина непричастна к этому теракту", — сказал Черняк в комментарии агентству "РБК-Украина".

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к произошедшему в "Крокусе". Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчёркивал, что, если будет установлена связь террористов с киевским режимом, то будут уничтожены все виновные, включая официальных лиц государства.