Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины
Четверо исполнителей теракта, который накануне произошёл в подмосковном "Крокус сити холле", направлялись в сторону Украины, однако уйти им не удалось, они задержаны, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение Владимира Путина к россиянам. Видео © Life.ru
"В настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителя теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины", — сказал глава государства в ходе телеобращения к россиянам.
По предварительным данным, украинская сторона подготовила для преступников окно для пересечения государственной границы, добавил Путин.
Напомним, накануне в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт. Число жертв уже достигло 143, более 120 человек пострадало. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". В настоящее время ведётся допрос. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы.
Life.ru