Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины

Четверо исполнителей теракта, который накануне произошёл в подмосковном "Крокус сити холле", направлялись в сторону Украины, однако уйти им не удалось, они задержаны, заявил президент России Владимир Путин.

"В настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителя теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины", — сказал глава государства в ходе телеобращения к россиянам.