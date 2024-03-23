"Там тупик! Вниз!": Парень записал пятиминутное видео бегства от террористов в "Крокусе"
Около пяти минут потребовалось группе людей, чтобы спастись из "Крокуса"
Один из свидетелей теракта в красногорском "Крокус сити холле" записал видео спасения людей, которым чудом удалось выбраться из зала, куда зашли боевики с автоматами. Кадры публикует SHOT.
Парень записал видео спасения во время теракта в "Крокусе". Видео © SHOT
Пять с лишним минут им потребовалось, чтобы выйти из здания. Напуганные посетители проползли за креслами, а затем бежали наугад, встречая на пути тупики.
Напомним, 22 марта в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт. Число жертв уже достигло 143, более 120 человек пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас их допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.