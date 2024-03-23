"Там тупик! Вниз!": Парень записал пятиминутное видео бегства от террористов в "Крокусе"

Один из свидетелей теракта в красногорском "Крокус сити холле" записал видео спасения людей, которым чудом удалось выбраться из зала, куда зашли боевики с автоматами. Кадры публикует SHOT .

Парень записал видео спасения во время теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Пять с лишним минут им потребовалось, чтобы выйти из здания. Напуганные посетители проползли за креслами, а затем бежали наугад, встречая на пути тупики.