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23 марта, 12:38

"Там тупик! Вниз!": Парень записал пятиминутное видео бегства от террористов в "Крокусе"

Около пяти минут потребовалось группе людей, чтобы спастись из "Крокуса"

Один из свидетелей теракта в красногорском "Крокус сити холле" записал видео спасения людей, которым чудом удалось выбраться из зала, куда зашли боевики с автоматами. Кадры публикует SHOT.

Парень записал видео спасения во время теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Пять с лишним минут им потребовалось, чтобы выйти из здания. Напуганные посетители проползли за креслами, а затем бежали наугад, встречая на пути тупики.

Девушка рассказала, на какую хитрость пошла, чтобы спастись из захваченного "Крокуса"
Девушка рассказала, на какую хитрость пошла, чтобы спастись из захваченного "Крокуса"

Напомним, 22 марта в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт. Число жертв уже достигло 143, более 120 человек пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас их допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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