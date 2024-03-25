Путин связал теракт в "Крокусе" и атаки на Крым с провалами ВСУ на фронте

Вооружённые силы России полностью владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения с ВСУ. Любые попытки противника стабилизировать фронт заканчиваются провалом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с силовым блоком.

"Их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается", — добавил глава государства.

По словам российского лидера, неудачи на фронте толкают ВСУ к отчаянным попыткам зайти на приграничные территории, обстрелам мирных кварталов и гражданской инфраструктуры с использованием РСЗО, а также попыткам бить по Крымскому мосту и самому полуострову.