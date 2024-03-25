Путин объяснил, кому выгоден теракт в "Крокусе"
Путин заявил, что теракт в "Крокусе" выгоден тем, кто воюет с РФ руками Украины
Кровавый теракт в подмосковном "Крокус сити холле" может быть выгоден тем, кто воюет с Россией с 2014 года руками Украины. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг теракта.
"Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос — кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", — сказал глава государства.
Он отметил, что именно нацисты на протяжении истории использовали самые грязные и жестокие методы для достижения целей.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание "Крокуса", убивая всех на своём пути. По последним официальным сведениям, жертвами стали 139 человек, ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Гунеев Сергей