Путин выразил благодарность всем, кто спасал людей в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людских жизней во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", и пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.
"Прежде всего хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым", — сказал Путин во время совещания по мерам, принимаемым после террористической атаки в "Крокусе".
Глава государства выразил благодарность всем, кто самоотверженно помогал пострадавшим в тяжелейших условиях.
Вечером 22 марта террористы открыли огонь по посетителям концертного комплекса "Крокус сити холл", после чего подожгли зрительный зал. Согласно официальным данным, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали от рук преступников. Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен днём общенационального траура. В тот же вечер были арестованы все четверо головорезов, хладнокровно расстреливавших мирных людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших террористам белый автомобиль Renault, на котором они уехали с места трагедии.
ТАСС / Метцель Михаил