Путин выразил благодарность всем, кто спасал людей в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людских жизней во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", и пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.

"Прежде всего хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым", — сказал Путин во время совещания по мерам, принимаемым после террористической атаки в "Крокусе".