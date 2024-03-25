Москвичи сдали более 2 тонн крови для пострадавших при теракте в "Крокусе"
Более двух тонн крови сдали в Москве в выходные для пострадавших во время теракта в красногорском "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. Запасов достаточно, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несмотря на то что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили приём всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратилось свыше семи тысяч желающих стать донорами", — отметила Ракова.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали. Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях.
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