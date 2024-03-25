Москвичи сдали более 2 тонн крови для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Более двух тонн крови сдали в Москве в выходные для пострадавших во время теракта в красногорском "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. Запасов достаточно, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на то что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили приём всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратилось свыше семи тысяч желающих стать донорами", — отметила Ракова.