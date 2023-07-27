Военный эксперт объяснил, что на самом деле вынудило СБУ сознаться в прошлогоднем крымском теракте

Украина была вынуждена официально взять ответственность за теракт на Крымском мосту почти годичной давности ради отчёта перед своими оружейными спонсорами с Запада. В этом уверен военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ "бьются как рыба об лёд" о наши оборонительные сооружения на линии соприкосновения и не могут доложить "хозяевам" ни об одном взятом огороде или хоть сколько-то значимой высоте.

"Они не могут доказать, что их кураторы не зря грабят деньги на Украину. Им надо что-то предъявить. Для этого и годится прошлогодний теракт и теракт этого года. На поле боя ничего нет, поэтому можно говорить о террористических победах над мирным населением", — заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".