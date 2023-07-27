Военный эксперт объяснил, что на самом деле вынудило СБУ сознаться в прошлогоднем крымском теракте
Эксперт Литовкин: Киев вынужден гордиться своим террором из-за отсутствия побед на поле боя
Украина была вынуждена официально взять ответственность за теракт на Крымском мосту почти годичной давности ради отчёта перед своими оружейными спонсорами с Запада. В этом уверен военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ "бьются как рыба об лёд" о наши оборонительные сооружения на линии соприкосновения и не могут доложить "хозяевам" ни об одном взятом огороде или хоть сколько-то значимой высоте.
"Они не могут доказать, что их кураторы не зря грабят деньги на Украину. Им надо что-то предъявить. Для этого и годится прошлогодний теракт и теракт этого года. На поле боя ничего нет, поэтому можно говорить о террористических победах над мирным населением", — заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Хотя ещё тогда, прошлой осенью, Киев опровергал слова президента России Владимира Путина о том, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Российские силовики назвали даже конкретного организатора взрыва. Им оказался глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов.
ТАСС / Андрей Рубцов