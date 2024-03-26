Вслед за главой СБУ по делу о теракте на Крымском мосту заочно арестовали гражданина Грузии

Гражданина Грузии Александра Инасаридзе заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту. Соответствующее решение во вторник, 26 марта, принял Басманный суд Москвы.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", — сообщили в суде.

Инасаридзе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, иного вооружения). Как добавили в суде, срок ареста будут отсчитывать с момента задержания обвиняемого в РФ либо его экстрадиции на территорию страны.