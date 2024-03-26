Вслед за главой СБУ по делу о теракте на Крымском мосту заочно арестовали гражданина Грузии
Суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту
Гражданина Грузии Александра Инасаридзе заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту. Соответствующее решение во вторник, 26 марта, принял Басманный суд Москвы.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", — сообщили в суде.
Инасаридзе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, иного вооружения). Как добавили в суде, срок ареста будут отсчитывать с момента задержания обвиняемого в РФ либо его экстрадиции на территорию страны.
Ранее Life.ru сообщал, что по делу о терроризме заочно был арестован глава СБУ Василий Малюк. Он в одном из интервью подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста, покушению на Захара Прилепина, убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы. Сейчас Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Прошлым летом Крымский мост атаковали вновь: два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.
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