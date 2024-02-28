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28 февраля, 04:00

Бастрыкин заявил, что СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

СК установил все обстоятельства теракта, который был совершён на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Установлены обстоятельства этого преступления..." — подтвердил Бастрыкин.

Он обратил внимание на то, что расследование заканчивается, а обвиняемые знакомятся с материалами дела.

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Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Организатором взрыва назывался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Прошлым летом Крымский мост атаковали вновь: два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Обложка ©

ТАСС / Штукина Екатерина

Анатолий Симоненко
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