Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России
На территории России по-прежнему сохраняется угроза совершения терактов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
"Да, к сожалению большому, это так", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Бортников также напомнил, как ФСБ ранее предотвращала теракты в граничащих с Украиной и других регионах РФ, организованные СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Незалежной. До этого Бортников заявил, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России. Кроме того, глава ФСБ призвал признать СБУ террористической организацией.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.
TACC / Гавриил Григоров