На территории России по-прежнему сохраняется угроза совершения терактов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"Да, к сожалению большому, это так", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Бортников также напомнил, как ФСБ ранее предотвращала теракты в граничащих с Украиной и других регионах РФ, организованные СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Незалежной. До этого Бортников заявил, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России. Кроме того, глава ФСБ призвал признать СБУ террористической организацией.