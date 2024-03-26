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26 марта, 12:40

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

На территории России по-прежнему сохраняется угроза совершения терактов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"Да, к сожалению большому, это так", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.

В ФСБ заявили, что теракт в "Крокусе" готовили радикалы-исламисты при содействии Украины
В ФСБ заявили, что теракт в "Крокусе" готовили радикалы-исламисты при содействии Украины

Бортников также напомнил, как ФСБ ранее предотвращала теракты в граничащих с Украиной и других регионах РФ, организованные СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Незалежной. До этого Бортников заявил, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России. Кроме того, глава ФСБ призвал признать СБУ террористической организацией.

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

Глава ФСБ Бортников: Террористов на Украине собирались встретить как героев
Глава ФСБ Бортников: Террористов на Украине собирались встретить как героев

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Обложка ©

TACC / Гавриил Григоров

Наталья Исакова
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