СМИ узнали, почему США скрыли от России часть данных об угрозе теракта в "Крокусе"

Американские спецслужбы скрыли от России часть информации об угрозе теракта в подмосковном "Крокусе", так как боялись раскрыть собственные источники. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане [террористов] сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в материале.

Издание, ссылаясь на чиновников из американских спецслужб, пишет, что ЦРУ передало российской стороне лишь предупреждение, которое включало как минимум одну дополнительную деталь — возможный "заговор" против РФ.