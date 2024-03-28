СМИ узнали, почему США скрыли от России часть данных об угрозе теракта в "Крокусе"
NYT: Спецслужбы США скрыли от РФ часть разведданных об угрозе теракта в "Крокусе"
Американские спецслужбы скрыли от России часть информации об угрозе теракта в подмосковном "Крокусе", так как боялись раскрыть собственные источники. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане [террористов] сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в материале.
Издание, ссылаясь на чиновников из американских спецслужб, пишет, что ЦРУ передало российской стороне лишь предупреждение, которое включало как минимум одну дополнительную деталь — возможный "заговор" против РФ.
Как ранее сообщил директор ФСБ Александр Бортников, информация о возможной подготовке теракта на территории РФ, переданная США в начале марта, носила "общий характер". Москва, по его словам, на эти предупреждения отреагировала и приняла соответствующие меры. Также глава ФСБ подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". Кроме того, Бортников считает, что кроме Киева за произошедшим могут стоять сами Штаты и Великобритания.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта. В тот вечер там ожидался концерт рок-группы "Пикник", и охрана уже закрыла двери в зал, когда внутрь пробрались вооружённые боевики. Расстреляв посетителей, они подожгли здание и скрылись. Нападавших задержали в Брянской области, и известно, что они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. Уже 24 марта террористов отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников боевиков, а 26 марта — ещё одного.
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