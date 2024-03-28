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28 марта, 14:43

По делу о теракте в "Крокусе" задержан ещё один подозреваемый

По делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 143 человека, задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК РФ.

Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ
Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ

Как писал Life.ru, вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов.

Александра Вишнякова
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