По делу о теракте в "Крокусе" задержан ещё один подозреваемый

По делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 143 человека, задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК РФ.