Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ

Террористы, устроившие бойню в подмосковном "Крокусе", в момент нападения на ни в чём не повинных людей находились под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза", — сказал осведомлённый собеседник агентства.

Он также допустил, что все четверо боевиков принимали запрещённые вещества не только в день атаки на "Крокус".