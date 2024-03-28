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28 марта, 10:31

Напавшие на "Крокус сити холл" находились в состоянии наркотического опьянения, пишут СМИ

ТАСС: Террористы из "Крокуса" находились под воздействием запрещённых веществ

Террористы из "Крокуса". Обложка © Life.ru

Террористы из "Крокуса". Обложка © Life.ru

Террористы, устроившие бойню в подмосковном "Крокусе", в момент нападения на ни в чём не повинных людей находились под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза", — сказал осведомлённый собеседник агентства.

Он также допустил, что все четверо боевиков принимали запрещённые вещества не только в день атаки на "Крокус".

Ранее Life.ru сообщал, что всех четверых террористов из "Крокуса" поместили в столичное СИЗО "Лефортово". Пока боевики рассажены по одному в двухместные камеры. А после карантина, который длится десять дней, к каждому из них подсадят сокамерника.

19-летнего террориста из "Крокуса" могут перевести в другое СИЗО, чтобы сохранить ему жизнь
19-летнего террориста из "Крокуса" могут перевести в другое СИЗО, чтобы сохранить ему жизнь

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного.

Наталья Исакова
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