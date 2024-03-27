Полная изоляция: Стало известно об условиях содержания террористов из "Крокуса" в СИЗО

Все четверо террористов, устроивших бойню в подмосковном "Крокусе", сейчас находятся в столичном изоляторе "Лефортово". Как узнал SHOT , пока боевики рассажены по одному в двухместные камеры. А после карантина, который длится 10 дней, к каждому из них подсадят сокамерника.

В СИЗО "Лефортово" есть медсанчасть, где можно разместить 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которому требуется медицинское наблюдение. Этого преступника, напомним, доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. На ногах у Файзова лежал мочеприёмник. У каждого террориста из "Крокуса" есть свой адвокат из Московской коллегии адвокатов.