Полная изоляция: Стало известно об условиях содержания террористов из "Крокуса" в СИЗО
SHOT: Всех четверых террористов из "Крокуса" поместили в СИЗО "Лефортово"
Террористы из "Крокуса". Обложка © Life.ru
Все четверо террористов, устроивших бойню в подмосковном "Крокусе", сейчас находятся в столичном изоляторе "Лефортово". Как узнал SHOT, пока боевики рассажены по одному в двухместные камеры. А после карантина, который длится 10 дней, к каждому из них подсадят сокамерника.
В СИЗО "Лефортово" есть медсанчасть, где можно разместить 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которому требуется медицинское наблюдение. Этого преступника, напомним, доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. На ногах у Файзова лежал мочеприёмник. У каждого террориста из "Крокуса" есть свой адвокат из Московской коллегии адвокатов.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.