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27 марта, 13:03

Полная изоляция: Стало известно об условиях содержания террористов из "Крокуса" в СИЗО

SHOT: Всех четверых террористов из "Крокуса" поместили в СИЗО "Лефортово"

Террористы из "Крокуса". Обложка © Life.ru

Террористы из "Крокуса". Обложка © Life.ru

Все четверо террористов, устроивших бойню в подмосковном "Крокусе", сейчас находятся в столичном изоляторе "Лефортово". Как узнал SHOT, пока боевики рассажены по одному в двухместные камеры. А после карантина, который длится 10 дней, к каждому из них подсадят сокамерника.

В СИЗО "Лефортово" есть медсанчасть, где можно разместить 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которому требуется медицинское наблюдение. Этого преступника, напомним, доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. На ногах у Файзова лежал мочеприёмник. У каждого террориста из "Крокуса" есть свой адвокат из Московской коллегии адвокатов.

Главарём банды террористов из "Крокуса" оказался не тот, на кого думали изначально
Главарём банды террористов из "Крокуса" оказался не тот, на кого думали изначально

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.

Наталья Исакова
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