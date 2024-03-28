19-летнего террориста из "Крокуса" могут перевести в другое СИЗО, чтобы сохранить ему жизнь
19-летнего террориста Файзова могут перевести из Лефортово в Матросскую тишину
Террорист Мухаммадсобир Файзов. Обложка © Life.ru
19-летнего террориста Мухаммадсобира Файзова, напавшего на "Крокус сити холл", могут перевести из СИЗО "Лефортово" в "Матросскую тишину", так как там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить боевику жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий. Об этом узнал SHOT.
Ранее Life.ru писал, что Файзова ранили при задержании, а на суд его привезли на коляске из реанимации.
Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 143 человека. Боевиков задержали по пути к границе с Украиной, 24 марта их арестовали. Сейчас все четверо террористов находятся в изоляторе "Лефортово". Они содержатся по одиночке в разных камерах, но по истечении десятидневного карантина к каждому из них подсадят сокамерника.