19-летнего террориста из "Крокуса" могут перевести в другое СИЗО, чтобы сохранить ему жизнь

19-летнего террориста Мухаммадсобира Файзова, напавшего на "Крокус сити холл", могут перевести из СИЗО "Лефортово" в "Матросскую тишину", так как там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить боевику жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий. Об этом узнал SHOT.