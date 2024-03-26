В Иванове угрожают сжечь барбершоп, где работал террорист из "Крокуса"
В Сети засыпали угрозами барбершоп в Иванове, где работал напавший на "Крокус"
Мухаммадсобир Файзов. Обложка © Life.ru
В Иванове угрожают сжечь барбершоп, где работал 19-летний Мухаммадсобир Файзов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном "Крокусе". Кроме того, страница салона в соцсетях усыпана оскорблениями в адрес боевика, сообщает телеканал "Звезда".
В Иванове угрожают сжечь барбершоп, где работал террорист из "Крокуса". Видео © Telegram / Zvezdanews
Сам Файзов во время работы в парикмахерской вёл себя спокойно и тихо, рассказала сотрудница соседнего магазина. По её словам, он разговаривал на русском языке, но в то же время на допросе ему внезапно понадобился переводчик.
"Я слышала, что он по-русски на улице разговаривал, с акцентом, но разговаривал. Ничего опасного здесь он не делал, тихий, обычный человек", — отметила женщина.
25 марта Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. На ногах у него лежал мочеприёмник. Во время оглашения решения суда Файзов отвернулся от камер. Его заключили под стражу.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.