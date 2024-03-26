В Иванове угрожают сжечь барбершоп, где работал 19-летний Мухаммадсобир Файзов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном "Крокусе". Кроме того, страница салона в соцсетях усыпана оскорблениями в адрес боевика, сообщает телеканал "Звезда".

В Иванове угрожают сжечь барбершоп, где работал террорист из "Крокуса". Видео © Telegram / Zvezdanews

Сам Файзов во время работы в парикмахерской вёл себя спокойно и тихо, рассказала сотрудница соседнего магазина. По её словам, он разговаривал на русском языке, но в то же время на допросе ему внезапно понадобился переводчик.

"Я слышала, что он по-русски на улице разговаривал, с акцентом, но разговаривал. Ничего опасного здесь он не делал, тихий, обычный человек", — отметила женщина.