Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в "Крокусе"

Российская сторона не может отрицать причастность Киева к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле", несмотря на активные убеждения Запада в обратном. Такое мнение в интервью для газеты "Известия" высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину", — подчеркнул министр.