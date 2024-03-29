Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в "Крокусе"
Лавров: Россия не может отрицать причастность Киева к теракту в "Крокусе"
Российская сторона не может отрицать причастность Киева к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле", несмотря на активные убеждения Запада в обратном. Такое мнение в интервью для газеты "Известия" высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину", — подчеркнул министр.
Также Лавров добавил, что расследование этого чудовищного теракта уже демонстрирует достаточно быстрые результаты.
Как сообщал Life.ru, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
Life.ru