Регион

Уведомления отключены

28 марта, 21:47

Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в "Крокусе"

Лавров: Россия не может отрицать причастность Киева к теракту в "Крокусе"

Российская сторона не может отрицать причастность Киева к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле", несмотря на активные убеждения Запада в обратном. Такое мнение в интервью для газеты "Известия" высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину", — подчеркнул министр.

Также Лавров добавил, что расследование этого чудовищного теракта уже демонстрирует достаточно быстрые результаты.

Бортников: США, Великобритания и Украина могут стоять за терактом в "Крокусе"
Бортников: США, Великобритания и Украина могут стоять за терактом в "Крокусе"

Как сообщал Life.ru, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Теракт в "Крокусе"
  • Политика России
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров