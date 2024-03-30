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30 марта, 04:59

В Госдуме назвали возможное местонахождение заокеанских кураторов теракта в "Крокусе"

Депутат Ивлев: Кураторы теракта в "Крокусе" могут находиться в США

Кураторы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" могут находиться в Вашингтоне, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие ещё назовёт россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов", — приводит его слова РИА "Новости".

И как бы американские представители ни пытались навязать всему миру версию о причастности к теракту в "Крокусе" ИГИЛ*, кураторы террористического акта "могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования", подчеркнул парламентарий.

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"ИГИЛ* — это прикрытие": Экс-сотрудник МИ-6 высказался о турецком следе террористов из "Крокуса"

Кстати, ранее в Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*. По одной из версий, Вашингтон в какой-то степени "курировал этот проект" и втёмную использовал людей, которые думали, что действуют сами по себе. При этом глава ФСБ Александр Бортников ранее заявил о причастности украинских спецслужб: они оказывали содействие и готовились встречать боевиков на территории Незалежной как настоящих героев.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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Life.ru

Николь Вербер
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