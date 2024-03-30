В Госдуме назвали возможное местонахождение заокеанских кураторов теракта в "Крокусе"

Кураторы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" могут находиться в Вашингтоне, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие ещё назовёт россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов", — приводит его слова РИА "Новости".

И как бы американские представители ни пытались навязать всему миру версию о причастности к теракту в "Крокусе" ИГИЛ*, кураторы террористического акта "могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования", подчеркнул парламентарий.