США сейчас пытаются убедить всех, что за терактом в подмосковном "Крокусе" якобы стоят исламисты из ИГИЛ*, однако это не так, считает бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Аластер Крук. По его мнению, террористическую группировку попросту использовали в качестве прикрытия.

Как отметил Крук, на самом деле "ИГИЛ-Хорасан"* не является настоящей — это созданная спецслужбами Запада организация, как бы "параллельная" реальному ИГИЛ*. Под прикрытием джихадистов западные страны проводят свои операции. Так произошло и в Подмосковье, уверен британский эксперт. По его словам, в "Крокусе" действовали не джихадисты из ИГИЛ*, а простые наёмники, которых наняли спецслужбы. Также он высказался и о "турецком следе" террористов из "Крокуса".

"ИГИЛ* — это, очевидно, прикрытие. <...> Просто для ясности: в Турции есть тренировочная база, и она тренировала джихадистов, и некоторые из них отправились на Украину... Это часть, если хотите, процесса, за которым следит [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, чтобы на юге Центральной Азии возникла своего рода пантюркистская группа. Это просто воронка. А ещё это источник наёмников. И эти четыре человека, участвовавшие в операции "Крокус", явно были наёмниками", — высказался Крук.