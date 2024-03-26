"ИГИЛ* — это прикрытие": Экс-сотрудник МИ-6 высказался о турецком следе террористов из "Крокуса"
Экс-сотрудник МИ-6 Крук: Теракт в "Крокусе" совершили не джихадисты, а наёмники
США сейчас пытаются убедить всех, что за терактом в подмосковном "Крокусе" якобы стоят исламисты из ИГИЛ*, однако это не так, считает бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Аластер Крук. По его мнению, террористическую группировку попросту использовали в качестве прикрытия.
Как отметил Крук, на самом деле "ИГИЛ-Хорасан"* не является настоящей — это созданная спецслужбами Запада организация, как бы "параллельная" реальному ИГИЛ*. Под прикрытием джихадистов западные страны проводят свои операции. Так произошло и в Подмосковье, уверен британский эксперт. По его словам, в "Крокусе" действовали не джихадисты из ИГИЛ*, а простые наёмники, которых наняли спецслужбы. Также он высказался и о "турецком следе" террористов из "Крокуса".
"ИГИЛ* — это, очевидно, прикрытие. <...> Просто для ясности: в Турции есть тренировочная база, и она тренировала джихадистов, и некоторые из них отправились на Украину... Это часть, если хотите, процесса, за которым следит [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, чтобы на юге Центральной Азии возникла своего рода пантюркистская группа. Это просто воронка. А ещё это источник наёмников. И эти четыре человека, участвовавшие в операции "Крокус", явно были наёмниками", — высказался Крук.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", а на территории Незалежной боевиков готовились встречать как настоящих героев.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
TACC / Вячеслав Прокофьев