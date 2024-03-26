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26 марта, 13:14

"ИГИЛ* — это прикрытие": Экс-сотрудник МИ-6 высказался о турецком следе террористов из "Крокуса"

Экс-сотрудник МИ-6 Крук: Теракт в "Крокусе" совершили не джихадисты, а наёмники

США сейчас пытаются убедить всех, что за терактом в подмосковном "Крокусе" якобы стоят исламисты из ИГИЛ*, однако это не так, считает бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Аластер Крук. По его мнению, террористическую группировку попросту использовали в качестве прикрытия.

Как отметил Крук, на самом деле "ИГИЛ-Хорасан"* не является настоящей — это созданная спецслужбами Запада организация, как бы "параллельная" реальному ИГИЛ*. Под прикрытием джихадистов западные страны проводят свои операции. Так произошло и в Подмосковье, уверен британский эксперт. По его словам, в "Крокусе" действовали не джихадисты из ИГИЛ*, а простые наёмники, которых наняли спецслужбы. Также он высказался и о "турецком следе" террористов из "Крокуса".

"ИГИЛ* — это, очевидно, прикрытие. <...> Просто для ясности: в Турции есть тренировочная база, и она тренировала джихадистов, и некоторые из них отправились на Украину... Это часть, если хотите, процесса, за которым следит [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, чтобы на юге Центральной Азии возникла своего рода пантюркистская группа. Это просто воронка. А ещё это источник наёмников. И эти четыре человека, участвовавшие в операции "Крокус", явно были наёмниками", — высказался Крук.

Турция передала России данные по напавшим на "Крокус", пишут СМИ
Турция передала России данные по напавшим на "Крокус", пишут СМИ

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", а на территории Незалежной боевиков готовились встречать как настоящих героев.

Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*
Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

TACC / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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