Турция передала России данные по напавшим на "Крокус", пишут СМИ

Анкара тщательно изучила информацию о напавших на подмосковный Crocus City Hall, которые посетили Турцию. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Уточняется, что двое из четырёх террористов ранее совершили поездку в Турцию из Москвы, а затем вернулись обратно в столицу РФ. При этом оба не имели ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике. По информации газеты, со стороны Москвы заранее никаких предупреждений относительно этих мужчин не поступало. Анкара "тщательно изучила все вопросы, касающиеся этих двух лиц, и обо всём сообщила Москве", пишет издание.

Кроме того, отмечается, что Турция ожидает расширения обмена информацией, а также определения общих рамок для совместной борьбы с терроризмом. В частности, в Анкаре ждут, что РФ нарастит обмен данными о деятельности террористической группировки ИГИЛ* и её ответвления "ИГИЛ-Хорасан"*, так как они являются угрозой и для Турции.