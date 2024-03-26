Турция передала России данные по напавшим на "Крокус", пишут СМИ
Hürriyet: Турция тщательно изучила информацию по напавшим на "Крокус"
Анкара тщательно изучила информацию о напавших на подмосковный Crocus City Hall, которые посетили Турцию. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Уточняется, что двое из четырёх террористов ранее совершили поездку в Турцию из Москвы, а затем вернулись обратно в столицу РФ. При этом оба не имели ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике. По информации газеты, со стороны Москвы заранее никаких предупреждений относительно этих мужчин не поступало. Анкара "тщательно изучила все вопросы, касающиеся этих двух лиц, и обо всём сообщила Москве", пишет издание.
Кроме того, отмечается, что Турция ожидает расширения обмена информацией, а также определения общих рамок для совместной борьбы с терроризмом. В частности, в Анкаре ждут, что РФ нарастит обмен данными о деятельности террористической группировки ИГИЛ* и её ответвления "ИГИЛ-Хорасан"*, так как они являются угрозой и для Турции.
Напомним, по последним сведениям, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 пострадали. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В тот же день арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже заключили под стражу. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела, который предоставлял квартиру главарю террористов. В Кремле заявили, что следствие огласит версии по теракту тогда, когда сочтёт нужным.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев