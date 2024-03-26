Песков: Следствие огласит версии по теракту в "Крокусе", когда сочтёт нужным
"Крокус сити холл" в Красногорске в вечер теракта 22 марта. Обложка © Life.ru
Следствие озвучит все версии по теракту в красногорском "Крокус сити холле", когда посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Следствие продолжается. <...> Когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии", — сказал он.
Напомним, 22 марта в Красногорске — столице Подмосковья — произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под арест заключили троих соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших террористам автомобиль, использованный в тот страшный вечер. А сегодня, 26 марта, избирали меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды. Как стало известно, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая.