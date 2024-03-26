Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова завели в зал суда
32-летнего повара и бизнесмена Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") завели в зал суда. Об этом сообщает SHOT.
Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова заводят в зал суда. Видео © Telegram / SHOT
Как видно на кадрах, это произошло под громкий плач родственницы мужчины. Известно, что он сдал квартиру в подмосковном Путилкове главарю банды террористов — Шамсидину Фаридуни, когда тот 4 марта прибыл в Россию из Турции. Касимов живёт в Красногорске и владеет небольшим кафе. На заседании он заявил, что не знал о планах преступников, а просто сдавал им квартиру.
У Касимова трое детей — 2020, 2021 и 2022 года рождения. По словам мужчины, с Фаридуни он познакомился в Сети.
Как сообщал Life.ru, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже заключили под стражу.
Telegram / SHOT