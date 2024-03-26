Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова завели в зал суда

32-летнего повара и бизнесмена Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") завели в зал суда. Об этом сообщает SHOT.

Как видно на кадрах, это произошло под громкий плач родственницы мужчины. Известно, что он сдал квартиру в подмосковном Путилкове главарю банды террористов — Шамсидину Фаридуни, когда тот 4 марта прибыл в Россию из Турции. Касимов живёт в Красногорске и владеет небольшим кафе. На заседании он заявил, что не знал о планах преступников, а просто сдавал им квартиру.