Депутат Гусев заявил, что вопрос о возвращении смертной казни обсудят в Госдуме
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев прокомментировал идею о снятии моратория на смертную казнь в России после трагедии, произошедшей в подмосковном "Крокусе". По его словам, этот вопрос обязательно должен обсуждаться на парламентских слушаниях, если в обществе остро стоит дискуссия на подобную тему.
Депутат Гусев заявил, что вопрос о возвращении смертной казни обсудят в Госдуме. Видео © Life.ru
"Раз этот вопрос возник, он должен обязательно обсуждаться в Госдуме", — уточнил депутат в беседе с Life.ru.
По его словам, эта дискуссия является не только думской, но и общественной — для всей страны. Кроме того, депутат прокомментировал и дискуссию о том, нужно ли восстанавливать здание "Крокус сити холла" после теракта. Гусев уточнил, что сейчас не время для обсуждения этой темы, людям нужно отойти от трагедии.
Напомним, по последним сведениям, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о злоупотреблениях при снятии моратория на смертную казнь.
Life.ru