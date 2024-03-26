Депутат Гусев заявил, что вопрос о возвращении смертной казни обсудят в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев прокомментировал идею о снятии моратория на смертную казнь в России после трагедии, произошедшей в подмосковном "Крокусе". По его словам, этот вопрос обязательно должен обсуждаться на парламентских слушаниях, если в обществе остро стоит дискуссия на подобную тему.

По его словам, эта дискуссия является не только думской, но и общественной — для всей страны. Кроме того, депутат прокомментировал и дискуссию о том, нужно ли восстанавливать здание "Крокус сити холла" после теракта. Гусев уточнил, что сейчас не время для обсуждения этой темы, людям нужно отойти от трагедии.