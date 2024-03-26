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26 марта, 08:45

Депутат Гусев заявил, что вопрос о возвращении смертной казни обсудят в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев прокомментировал идею о снятии моратория на смертную казнь в России после трагедии, произошедшей в подмосковном "Крокусе". По его словам, этот вопрос обязательно должен обсуждаться на парламентских слушаниях, если в обществе остро стоит дискуссия на подобную тему.

Депутат Гусев заявил, что вопрос о возвращении смертной казни обсудят в Госдуме. Видео © Life.ru

"Раз этот вопрос возник, он должен обязательно обсуждаться в Госдуме", — уточнил депутат в беседе с Life.ru.

По его словам, эта дискуссия является не только думской, но и общественной — для всей страны. Кроме того, депутат прокомментировал и дискуссию о том, нужно ли восстанавливать здание "Крокус сити холла" после теракта. Гусев уточнил, что сейчас не время для обсуждения этой темы, людям нужно отойти от трагедии.

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Напомним, по последним сведениям, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о злоупотреблениях при снятии моратория на смертную казнь.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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