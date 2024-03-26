Регион

Уведомления отключены

26 марта, 08:15

Гурулёв считает, что в РФ нужно провести референдум о возвращении смертной казни

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв полагает, что вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должен решить российский народ. Для этого он считает необходимым провести референдум.

"Высшая власть в стране — это народ, и чтобы это было законно, надо в единый день голосования провести референдум — и всё встанет на свои места. То, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь — это объективно, но волю должен выразить весь народ", — подчеркнул парламентарий.

Депутат Андрей Гурулёв считает, что в РФ нужно провести референдум о возвращении смертной казни. Видео © Life.ru

Миронов выступил за смертную казнь для террористов из "Крокуса"
Миронов выступил за смертную казнь для террористов из "Крокуса"

Напомним, что после трагедии в "Крокус сити холле" в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни. По последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Всего по делу о теракте задержано 11 человек, 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. А 25 марта в СИЗО отправили трёх их сообщникгов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Теракт в "Крокусе"
  • Политика
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров