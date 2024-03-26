Гурулёв считает, что в РФ нужно провести референдум о возвращении смертной казни
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв полагает, что вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должен решить российский народ. Для этого он считает необходимым провести референдум.
"Высшая власть в стране — это народ, и чтобы это было законно, надо в единый день голосования провести референдум — и всё встанет на свои места. То, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь — это объективно, но волю должен выразить весь народ", — подчеркнул парламентарий.
Депутат Андрей Гурулёв считает, что в РФ нужно провести референдум о возвращении смертной казни. Видео © Life.ru
Напомним, что после трагедии в "Крокус сити холле" в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни. По последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Всего по делу о теракте задержано 11 человек, 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. А 25 марта в СИЗО отправили трёх их сообщникгов.
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