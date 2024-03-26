Гурулёв считает, что в РФ нужно провести референдум о возвращении смертной казни

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв полагает, что вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должен решить российский народ. Для этого он считает необходимым провести референдум.

"Высшая власть в стране — это народ, и чтобы это было законно, надо в единый день голосования провести референдум — и всё встанет на свои места. То, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь — это объективно, но волю должен выразить весь народ", — подчеркнул парламентарий.