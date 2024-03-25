Миронов выступил за смертную казнь для террористов из "Крокуса"

"Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучиться будут. Мучиться?! Да вы на их рожи посмотрите — они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь — адекватное наказание для подобных чудовищ, о чём я не устаю повторять уже много лет", — написал Миронов в телеграм-канале.