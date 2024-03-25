Миронов выступил за смертную казнь для террористов из "Крокуса"
Стихийный мемориал в "Крокус сити холле". Фото © Life.ru
Смертная казнь — единственное адекватное наказание для устроивших теракт в "Крокус сити холле", об этом заявил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Он отказался считать пожизненное заключение для террористов справедливым возмездием.
"Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучиться будут. Мучиться?! Да вы на их рожи посмотрите — они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь — адекватное наказание для подобных чудовищ, о чём я не устаю повторять уже много лет", — написал Миронов в телеграм-канале.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса".