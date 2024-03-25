В Госдуме призвали к осторожности из-за споров о смертной казни для убийц из "Крокуса"
Крашенинников: Споры о казни убийц из "Крокуса" могут увести в ложную сторону
Предполагаемый главарь банды террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Обложка © Life.ru
Вопрос наказания террористов важен, но не является приоритетным, а самое главное сейчас — сделать так, чтобы теракты не повторялись. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательств Павел Крашениников на фоне рассуждений о смертной казни для исполнителей теракта в "Крокусе".
"Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем неглавный вопрос и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись", — цитирует парламентария ТАСС.
Крашениников считает необходимым в первую очередь выяснить причины произошедшего и установить не только исполнителей, но и организаторов, которые могут находиться в России и за рубежом. Депутат попросил о помощи государства, которые заявляют готовности бороться с терроризмом. Он призвал их предоставить Москве сведения, которые позволят узнать, "и кто есть на самом деле, и кто за этим стоит".
Напомним, 22 марта вооружённые автоматическим оружием террористы ворвались в красногорский "Крокус сити холл", открыли огонь по посетителям и подожгли здание. По данным СК, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадавших, Life.ru публиковал списки с именами. Четверо непосредственных исполнителей теракта пытались бежать на Украину, но были задержаны в Брянской области, сейчас они под арестом до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто причастен к организации террористического акта, должны быть убиты.