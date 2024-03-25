В Госдуме призвали к осторожности из-за споров о смертной казни для убийц из "Крокуса"

Вопрос наказания террористов важен, но не является приоритетным, а самое главное сейчас — сделать так, чтобы теракты не повторялись. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательств Павел Крашениников на фоне рассуждений о смертной казни для исполнителей теракта в "Крокусе".

"Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем неглавный вопрос и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись", — цитирует парламентария ТАСС.