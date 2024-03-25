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25 марта, 10:39

В Госдуме призвали к осторожности из-за споров о смертной казни для убийц из "Крокуса"

Крашенинников: Споры о казни убийц из "Крокуса" могут увести в ложную сторону

Предполагаемый главарь банды террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Обложка © Life.ru

Предполагаемый главарь банды террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Обложка © Life.ru

Вопрос наказания террористов важен, но не является приоритетным, а самое главное сейчас — сделать так, чтобы теракты не повторялись. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательств Павел Крашениников на фоне рассуждений о смертной казни для исполнителей теракта в "Крокусе".

"Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем неглавный вопрос и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись", цитирует парламентария ТАСС.

Крашениников считает необходимым в первую очередь выяснить причины произошедшего и установить не только исполнителей, но и организаторов, которые могут находиться в России и за рубежом. Депутат попросил о помощи государства, которые заявляют готовности бороться с терроризмом. Он призвал их предоставить Москве сведения, которые позволят узнать, "и кто есть на самом деле, и кто за этим стоит".

Кремль оставил на усмотрение силовиков вопрос усиления охраны ТЦ после теракта
Кремль оставил на усмотрение силовиков вопрос усиления охраны ТЦ после теракта

Напомним, 22 марта вооружённые автоматическим оружием террористы ворвались в красногорский "Крокус сити холл", открыли огонь по посетителям и подожгли здание. По данным СК, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадавших, Life.ru публиковал списки с именами. Четверо непосредственных исполнителей теракта пытались бежать на Украину, но были задержаны в Брянской области, сейчас они под арестом до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто причастен к организации террористического акта, должны быть убиты.

Юрий Лысенко
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