"Убить всех!": Медведев назвал самую справедливую кару для террористов из "Крокуса" и их хозяев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что надо убить всех причастных к организации теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Более того, он уверен, что головорезов ждёт именно такая справедливая кара.

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал Медведев в своём телеграм-канале.