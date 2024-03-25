"Убить всех!": Медведев назвал самую справедливую кару для террористов из "Крокуса" и их хозяев
Медведев считает, что надо убить всех причастных к теракту в "Крокусе"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что надо убить всех причастных к организации теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Более того, он уверен, что головорезов ждёт именно такая справедливая кара.
"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе", а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего задержали 11 человек. Четверо исполнителей пытались сбежать на Украину, их поймали в Брянской области. Их арестовали до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев.