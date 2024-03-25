Кремль оставил на усмотрение силовиков вопрос усиления охраны ТЦ после теракта
Песков: В правоохранительных органах рассмотрят необходимость усиления охраны ТЦ
Охрана торговых центров — юрисдикция российских правоохранительных органов, их руководство проведёт анализ ситуации и определит, требуется ли выделить дополнительную охрану для подобных объектов. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это вопрос наших правоохранителей, которые, безусловно, будут анализировать ситуацию", — ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" случился вечером 22 марта. В здание вошли несколько вооружённых автоматами террористов и открыли огонь по посетителям. По последним сведениям СК, убиты были 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки можно найти здесь. В связи с причастностью к террористической атаке задержали 11 человек, в их числе и четверо непосредственных исполнителей, которые пытались сбежать на территорию Украины, но были пойманы в Брянской области. Все четверо под арестом до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Президент РФ Владимир Путин 25 марта проведёт открытое совещание с руководителями силового блока, его темой станут меры безопасности, которые будут приняты после трагедии.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков