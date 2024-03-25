Кремль оставил на усмотрение силовиков вопрос усиления охраны ТЦ после теракта

Охрана торговых центров — юрисдикция российских правоохранительных органов, их руководство проведёт анализ ситуации и определит, требуется ли выделить дополнительную охрану для подобных объектов. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.