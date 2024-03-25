В Кремле высказались о помощи иностранных спецслужб в расследовании теракта в "Крокусе"

Спецслужбы Российской Федерации проводят самостоятельную работу по расследованию террористического акта в "Крокус сити холле", помощь со стороны третьих стран не обсуждалась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

"Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идёт", — сказал представитель Кремля.