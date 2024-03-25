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25 марта, 09:34

В Кремле высказались о помощи иностранных спецслужб в расследовании теракта в "Крокусе"

Песков: Спецслужбы РФ расследуют теракт в "Крокусе" без помощи других стран

Спецслужбы Российской Федерации проводят самостоятельную работу по расследованию террористического акта в "Крокус сити холле", помощь со стороны третьих стран не обсуждалась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

"Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идёт", сказал представитель Кремля.

Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте
Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте

Напомним, 22 марта произошла атака террористов на подмосковный "Крокус сити холл" в Красногорске. По уточнённым данным СК, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Глава Российской Федерации Владимир Путин 25 марта проведёт открытое совещание с руководителями силовых структур, темой которого станут меры безопасности, которые будут приняты после трагедии.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Александр Юнашев
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