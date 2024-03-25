Путин соберёт силовой блок на совещание для обсуждения мер после теракта 25 марта, 09:26 5920 5920 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт открытое совещание, чтобы обсудить меры безопасности, которые принимаются после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта. Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме", — уточнил он.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев.

Авторы Татьяна Миссуми