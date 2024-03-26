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26 марта, 08:18

Зюганов оценил идею возвращения смертной казни в России после теракта в "Крокусе"

Зюганов предупредил о злоупотреблениях при снятии моратория на смертную казнь

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил возможность снятия в РФ моратория на смертную казнь после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". По его словам, этот вопрос уже обсуждался в 2019 году.

Геннадий Зюганов заявил, что обсуждение об отмене моратория на смертную казнь уже происходило в 2019 году. Видео © Life.ru

"Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил это злодеяние, не имеют права ходить по земле", — указал глава КПРФ в беседе с Life.ru.

Зюганов дополнил, что в данном вопросе может быть слишком много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. Это должна быть исключительная мера, связанная прежде всего с такого рода событиями, указал политик.

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Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадало. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса".

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
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