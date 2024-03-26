Зюганов оценил идею возвращения смертной казни в России после теракта в "Крокусе"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил возможность снятия в РФ моратория на смертную казнь после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". По его словам, этот вопрос уже обсуждался в 2019 году.

Геннадий Зюганов заявил, что обсуждение об отмене моратория на смертную казнь уже происходило в 2019 году. Видео © Life.ru

"Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил это злодеяние, не имеют права ходить по земле", — указал глава КПРФ в беседе с Life.ru.