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26 марта, 08:07

СК требует ареста для восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Алишер Касимов стал восьмым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе". Обложка © SHOT

Алишер Касимов стал восьмым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе". Обложка © SHOT

Следственный комитет требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. По предварительным данным, этот мужчина сдавал квартиру террористам. Материалы дела переданы в Басманный суд, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Как уже сообщал Life.ru, всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые расстреливали мирных людей, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Это Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев. А 25 марта были арестованы их подельники – Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.

Марина Калегина
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