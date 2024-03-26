СК требует ареста для восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Алишер Касимов стал восьмым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе". Обложка © SHOT
Следственный комитет требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. По предварительным данным, этот мужчина сдавал квартиру террористам. Материалы дела переданы в Басманный суд, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Как уже сообщал Life.ru, всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые расстреливали мирных людей, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Это Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев. А 25 марта были арестованы их подельники – Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.