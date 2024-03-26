СК требует ареста для восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следственный комитет требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. По предварительным данным, этот мужчина сдавал квартиру террористам. Материалы дела переданы в Басманный суд, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.