Бастрыкин: Обвиняемые в теракте дали показания о заказчиках и пособниках
Обвиняемые в страшном теракте, который вечером 22 марта произошёл в подмосковном "Крокус сити холле", дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при организации. Об этом сообщил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
"Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", — сказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Также глава ведомства сообщил, что была воссоздана хронология теракта, который унёс 139 жизней за 13 минут. По его данным, террористы прибыли в "Крокус" 22 марта в 19:58, а покинули здание спустя 13 минут — в 20:11. Перед уходом они подожгли концертный зал. При задержании у них обнаружили два АК-74, свыше 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.
Life.ru