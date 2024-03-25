Бастрыкин: Обвиняемые в теракте дали показания о заказчиках и пособниках

Обвиняемые в страшном теракте, который вечером 22 марта произошёл в подмосковном "Крокус сити холле", дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при организации. Об этом сообщил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

"Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", — сказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.