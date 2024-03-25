Бастрыкин воссоздал хронологию теракта в "Крокусе": 139 жизней за 13 минут

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина описал хронологию страшного теракта в "Крокус сити холле".

Террористы прибыли в "Крокус Сити Холл" в 19:58, а покинули здание спустя 13 минут — в 20:11. Перед уходом они подожгли концертный зал при помощи бензина. При задержании у них было обнаружено два АК-74, более 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками бензина, которым был совершён поджог.

"Проведено более 200 осмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более 1000 различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке к нападению", — рассказал глава СК.