Бастрыкин воссоздал хронологию теракта в "Крокусе": 139 жизней за 13 минут
Разбор завалов в "Крокусе". Фото © АСС / Прокофьев Вячеслав
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина описал хронологию страшного теракта в "Крокус сити холле".
Террористы прибыли в "Крокус Сити Холл" в 19:58, а покинули здание спустя 13 минут — в 20:11. Перед уходом они подожгли концертный зал при помощи бензина. При задержании у них было обнаружено два АК-74, более 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками бензина, которым был совершён поджог.
"Проведено более 200 осмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более 1000 различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке к нападению", — рассказал глава СК.
По всем изъятым во время обысков предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз: баллистические, генетические, дактилоскопические. В результате теракта на месте погибли 137, двое скончались в больнице, ранения получили 182 человека, заключил Бастрыкин.
22 марта произошла трагедия в "Крокусе". Вооружённые террористы ворвались в здание концертного комплекса, убивая всех на своём пути. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Тем же вечером были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.