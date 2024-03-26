Песков назвал подонками людей, которые злорадствуют над трагедией в "Крокусе"
Людей, которые злорадствуют по поводу теракта в подмосковном "Крокус сити холле", нельзя называть иначе как подонками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее Life.ru рассказывал, что жителя Петербурга задержали в аэропорту при попытке сбежать в Ереван. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей после публикации постов с высмеиванием страшного теракта в Подмосковье. Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора петербургского проекта "Новая Голландия". Позднее выяснилось, что глумившийся петербуржец занимается реставрацией старинной мебели со свалок и интересуется парусным спортом.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадало. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В тот же день арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. 26 марта в зал суда завели уже восьмого фигуранта дела, который предоставлял квартиру главарю террористов.
Life.ru