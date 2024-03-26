Песков назвал подонками людей, которые злорадствуют над трагедией в "Крокусе"

Людей, которые злорадствуют по поводу теракта в подмосковном "Крокус сити холле", нельзя называть иначе как подонками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.