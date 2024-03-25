Гендир "Новой Голландии" в Петербурге уволилась после насмешек мужа над терактом

Генеральный директор петербургского проекта "Новая Голландия" Роксана Шатуновская объявила о решении покинуть занимаемый пост. Поводом для увольнения послужили публикации в соцсетях её супруга — Николай Конашенок цинично насмехался над трагедией в "Крокус сити холле", которая унесла жизни 139 человек.

Шатуновская уточнила, что осуждает сказанное мужем и не поддерживает его бесчеловечные заявления, но вынуждена остаться со своей семьёй. Также она выразила родным погибших сердечные соболезнования.

"По обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания", — написала Шатуновская в соцсетях.

В пресс-службе проекта культурной урбанизации в сердце Санкт-Петербурга информацию подтвердили, а также уточнили, что Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта.