Гендир "Новой Голландии" в Петербурге уволилась после насмешек мужа над терактом
Задержанный Николай Конашенок. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Генеральный директор петербургского проекта "Новая Голландия" Роксана Шатуновская объявила о решении покинуть занимаемый пост. Поводом для увольнения послужили публикации в соцсетях её супруга — Николай Конашенок цинично насмехался над трагедией в "Крокус сити холле", которая унесла жизни 139 человек.
Шатуновская уточнила, что осуждает сказанное мужем и не поддерживает его бесчеловечные заявления, но вынуждена остаться со своей семьёй. Также она выразила родным погибших сердечные соболезнования.
"По обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания", — написала Шатуновская в соцсетях.
В пресс-службе проекта культурной урбанизации в сердце Санкт-Петербурга информацию подтвердили, а также уточнили, что Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта.
Сам же Конашенок, по информации телеграм-канала "Mash на Мойке", после скандальных постов намеревался покинуть Россию, отправившись в столицу Армении. Однако мужчину успели задержать до отбытия самолёта.
А тем временем неравнодушные россияне продолжают помогать семьям погибших от рук террористов посетителей "Крокуса". Параллельно добровольцы сдают тонны крови для раненых. По последним данным, жертвами трагедии стали 139 человек, 75 из них уже опознаны родными. Учинившие массовый расстрел головорезы арестованы, их сообщников служители Фемиды обрекли на ту же участь.