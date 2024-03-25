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25 марта, 19:48

Голикова: Миллиард рублей собрали россияне семьям погибших и раненных в "Крокусе"

Россияне несут цветы, свечи и игрушки к "Крокусу". Фото © Life.ru

Россияне несут цветы, свечи и игрушки к "Крокусу". Фото © Life.ru

Неравнодушные россияне собрали почти миллиард рублей для семей погибших и пострадавших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла". На это у них ушло менее двух дней, сообщила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь уже на следующие сутки после трагедии. К вечеру 25 марта суммарные пожертвования оказались близки к семизначной сумме.

"Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти один миллиард рублей", заявила Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина.

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Глава государства в рамках совещания подтвердил, что зверскую расправу в Подмосковье учинили радикальные исламисты. Однако заказчиком бойни может быть Украина, так как произошедшее вписывается в картину прошлых преступлений Киева. Попытки же Запада обвинить в трагедии ИГИЛ* нужны лишь для отмазки Владимира Зеленского, считают в МИД.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Илья Пушкарев
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