Голикова: Миллиард рублей собрали россияне семьям погибших и раненных в "Крокусе"
Россияне несут цветы, свечи и игрушки к "Крокусу". Фото © Life.ru
Неравнодушные россияне собрали почти миллиард рублей для семей погибших и пострадавших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла". На это у них ушло менее двух дней, сообщила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.
По её словам, движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь уже на следующие сутки после трагедии. К вечеру 25 марта суммарные пожертвования оказались близки к семизначной сумме.
"Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти один миллиард рублей", — заявила Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина.
Глава государства в рамках совещания подтвердил, что зверскую расправу в Подмосковье учинили радикальные исламисты. Однако заказчиком бойни может быть Украина, так как произошедшее вписывается в картину прошлых преступлений Киева. Попытки же Запада обвинить в трагедии ИГИЛ* нужны лишь для отмазки Владимира Зеленского, считают в МИД.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.