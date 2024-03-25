Голикова: Миллиард рублей собрали россияне семьям погибших и раненных в "Крокусе"

Неравнодушные россияне собрали почти миллиард рублей для семей погибших и пострадавших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла". На это у них ушло менее двух дней, сообщила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь уже на следующие сутки после трагедии. К вечеру 25 марта суммарные пожертвования оказались близки к семизначной сумме.

"Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти один миллиард рублей", — заявила Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина.