США попали в ловушку, "отмазывая" после теракта в "Крокус сити холле" Украину и пытаясь переложить ответственность на ИГИЛ*, к созданию которого тоже приложили руку. Об этом написала в колонке для Kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат считает поведение американских властей закономерным, ведь у них просто нет выхода. По её словам, миллиарды долларов, невиданное количество оружия и агрессивная риторика в отношении России прямо указывают на вовлечённость Белого дома в спонсорство украинского терроризма.

"Отсюда и ежедневное "отмазывание" Вашингтоном своих подопечных в Киеве, и попытка прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещённого ИГИЛ*", — заявила Захарова.

Однако этот монстр, отметила она, тоже создан не без участия американцев, которые активно вмешивались в дела Ближнего Востока. В частности, в рамках противодействия Советскому Союзу США вооружали моджахедов в Афганистане — так появилась "Аль-Каида"*. В Сирии лагерь беженцев "Ат-Танф", будучи под контролем американцев, стал прибежищем террористов и центром их подготовки перед отправкой на задания. А лидером ИГИЛ* после его возникновения стал зачем-то выпущенный американцами из иракской тюрьмы Абу Омар аль-Багдади.

"По странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ* скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США: талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас", — указала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что попытки Вашингтона оправдать Киев до завершения следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" нужно рассматривать как улику. По её словам, финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет.