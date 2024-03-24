Захарова отнесла к уликам слова США о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Попытки Вашингтона оправдать Киев до завершения следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" нужно рассматривать как улику. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав слова представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о заведомой невиновности Украины.
"Пока следствие по теракту в "Крокус cити холле" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет", — написала Захарова.
Напомним, официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Украина непричастна к террористической атаке на "Крокус сити холл" в Красногорске, ответственность за теракт якобы лежит на ИГИЛ*.
Теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.