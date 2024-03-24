В Белом доме продолжают утверждать, что за терактом в "Крокусе" стоит не Киев
Украина непричастна к террористической атаке на "Крокус сити холл" в Красногорске, ответственность за теракт в полной мере лежит на ИГИЛ*. Такое заявление сделала официальный представитель совета нацбезопасности Белого Дома Эриенн Уотсон.
"ИГИЛ* несёт полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины", – цитирует американскую чиновницу РИА "Новости".
Ранее в Белом доме уже комментировали террористическую атаку на красногорский Crocus City Hall, назвав её ужасным нападением. При этом Джон Кирби не преминул напомнить о том, что Госдеп США перед мартовскими праздниками предупреждал о высокой вероятности терактов в Москве и призывал граждан Соединённых Штатов избегать массовых мероприятий и скоплений людей. А сегодня ночью в Белом доме заявили о решительном осуждении террористической атаки, выразили соболезнования близким убитых и раненых и подчеркнули, что в нападении якобы виновен ИГИЛ*.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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