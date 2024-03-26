Циничные высказывания мужа экс-гендира "Новой Голландии" о теракте проверяют на экстремизм

Публикации супруга бывшего гендиректора петербургского проекта "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской проверяют на экстремизм. Сегодня сотрудники центра "Э" задержали его в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.

Задержание мужа бывшего гендиректора "Новой Голландии" в аэропорту Пулково. Видео © МВД

На видео Николай Конашенок признаёт, что публиковал посты, которые восприняли как поддержание терроризма, и приносит извинения.

"Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Ещё раз приношу всем свои самые искренние извинения", — говорит задержанный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.