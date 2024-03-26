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25 марта, 23:50

Циничные высказывания мужа экс-гендира "Новой Голландии" о теракте проверяют на экстремизм

В Санкт-Петербурге задержали мужа бывшего гендиректора "Новой Голландии"

Публикации супруга бывшего гендиректора петербургского проекта "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской проверяют на экстремизм. Сегодня сотрудники центра "Э" задержали его в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.

Задержание мужа бывшего гендиректора "Новой Голландии" в аэропорту Пулково. Видео © МВД

На видео Николай Конашенок признаёт, что публиковал посты, которые восприняли как поддержание терроризма, и приносит извинения.

"Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Ещё раз приношу всем свои самые искренние извинения", — говорит задержанный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, ранее генеральный директор петербургского проекта "Новая Голландия" Роксана Шатуновская объявила о решении покинуть занимаемый пост. Ей пришлось уйти с должности из-за поступка своего мужа, который цинично насмехался над трагедией в "Крокус сити холле", которая унесла жизни 139 человек.

Обложка ©

МВД

Николь Вербер
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