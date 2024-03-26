"Кормится" за счёт помоек: Стало известно, чем занимается глумившийся над жертвами теракта петербуржец
Задержанный за насмешки над терактом петербуржец — реставратор мебели со свалок
Задержанный в Петербурге Николай Конашенок, который глумился над жертвами теракта в "Крокус сити холле", занимается реставрацией старинной мебели со свалок и интересуется парусным спортом. Такие данные появились в распоряжении портала MSK1.ru.
По информации издания, раньше муж экс-гендиректора "Новой Голландии" работал журналистом в ряде крупных интернет-изданий. Параллельно знаток нескольких языков переводил книги с английского и турецкого на русский. Затем он сменил род деятельности и стал восстанавливать выброшенную мебель в своём ателье "Зубровка". Также известно, что часть прибыли Конашенок получает от доли в одном из баров Северной столицы.
Напомним, что петербуржца задержали в аэропорту города на Неве при попытке сбежать в Ереван. Он попал в поле зрения правоохранителей после публикации постов с высмеиванием страшного теракта в Подмосковье. Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора петербургского проекта "Новая Голландия".
МВД