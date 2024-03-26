"Кормится" за счёт помоек: Стало известно, чем занимается глумившийся над жертвами теракта петербуржец

Задержанный в Петербурге Николай Конашенок, который глумился над жертвами теракта в "Крокус сити холле", занимается реставрацией старинной мебели со свалок и интересуется парусным спортом. Такие данные появились в распоряжении портала MSK1.ru.

По информации издания, раньше муж экс-гендиректора "Новой Голландии" работал журналистом в ряде крупных интернет-изданий. Параллельно знаток нескольких языков переводил книги с английского и турецкого на русский. Затем он сменил род деятельности и стал восстанавливать выброшенную мебель в своём ателье "Зубровка". Также известно, что часть прибыли Конашенок получает от доли в одном из баров Северной столицы.