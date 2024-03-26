Депздрав Подмосковья уточнил данные по госпитализированным после теракта в "Крокусе"
Депздрав Подмосковья: 91 человек остаётся в больницах после теракта в "Крокусе"
Департамент здравоохранения Московской области уточнил информацию по госпитализированным гражданам, пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, согласно опубликованным данным, по состоянию на 10:00 по московскому времени 121 человек числятся пострадавшими, из них 91 по-прежнему находятся в больницах. Ещё 30 человек уже выписаны.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадало. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса".
TACC / EPA