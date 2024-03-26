Депздрав Подмосковья уточнил данные по госпитализированным после теракта в "Крокусе"

Департамент здравоохранения Московской области уточнил информацию по госпитализированным гражданам, пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно опубликованным данным, по состоянию на 10:00 по московскому времени 121 человек числятся пострадавшими, из них 91 по-прежнему находятся в больницах. Ещё 30 человек уже выписаны.